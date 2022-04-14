Оттого, что в кузнице не было гвоздя

Медведев на своём канале в телеграме не на шутку раздухарился. Угрожает ядерным оружием странам Балтии, Швеции, Финляндии. Говорит, что простой швед или финн теперь из окна своего дома будет видеть русские корабли с ядерным оружием. Говорит, что Россию опять вынудили...

Ну, не вынудили, а выудили. Выудили на весь белый свет её варварскую сущность и ментальную убогость.

Судя по всему, эта страна, кроме уничтожения всего живого больше предложить миру ничего не может, в таком случае, перефразируя одного маньяка: а зачем тогда этому миру такая Россия?

Страна, которая не может произвести самостоятельно даже одного гвоздя (https://ria.ru/20220414/gvozdi-1783431059.html). Хотя бы для крышки своего собственного гроба, в который сама себя благополучно умостила.

И вот взобрались по трупам на самый верх селекционные отбросы - твердолобые и ущербные. Уселись на этой горе из костей и чужой боли. Освоились, устроились поудобнее и пошли верховодить - свистят, беснуются, глумятся, измываются на сколько хватает садистской фантазии. Всё вокруг себя превращают в руины. Всех вокруг пытаются запугать или убить.

Как у классика. И бабачат, и тычат. Кому в пах, кому в бровь, кому в лоб, кому в глаз.

Медведев и остальной сброд этих карланов, наверное, даже не догадываются, что у нормальных людей они не вызывают ничего, кроме брезгливого презрения и отвращения. Отними у них власть и перед нами предстанут забитые, сирые и жалкие, ничего из себя не представляющие людишки. Тли, об которых даже не захочется мараться.

Которые за 22 года у власти не смогли придумать, как сделать один гвоздь, но зато устроили геноцид соседнего народа.

Возвращаясь к тому же незабвенному поэту, они действительно живут под собою не чуя страны. Уже не отдавая ни в чем себе отчёта. Их несёт, а вместе с ними несётся в пропасть и вся ошалевшая, растерявшая последний стыд и рассудок страна. Надо заметить, что пассажиры этого поезда смертников в основном улюлюкают, топают и хлопают в ладоши. Они в восторге:

Вашингтон в ядерный пепел!

Варшаву к ноге!

Таллин к ногтю!

Киев стереть с лица земли!

Было ваше - стало наше!

Туда ракету, сюда бомбу, здесь уничтожим, тех сожжем!

Они сдохнут, а мы в Рай!

Лови!

Бей предателей!

Смертную казнь!

Россия будет везде!

Это просто натуральный апокалипсис на отдельной взятой территории, который стремится перекинуться на весь остальной мир.

А ведь надо было всего навсего сосредоточиться на гвоздях и ничего бы этого не было.

Но предпочли на танках. Да только и здесь проворовались и сели, как обычно, в лужу. Теперь сидят голые, приниженные, обтекают, есть скоро нечего будет, но только ещё пуще всем грозят смертоубийствами. Это ли не Особый путь?

Горек он у них, горек и незавиден. Ничего не сказать.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/13431

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