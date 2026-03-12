P1-SUN — український дрон-перехоплювач

Багато говорять про такі дрони останнім часом, особливо в західних медіа. Сьогодні вони вирушають на Близький Схід для підтримки наших партнерів.

Ми не могли пропустити можливості детальніше розповісти вам про P1-SUN. ̶П̶і̶д̶ ̶ч̶а̶с̶ ̶д̶и̶з̶а̶й̶н̶у̶ ̶м̶и̶,̶ ̶м̶а̶б̶у̶т̶ь̶,̶ ̶з̶р̶о̶з̶у̶м̶і̶л̶и̶ ̶ч̶о̶м̶у̶ ̶б̶у̶л̶а̶ ̶о̶б̶р̶а̶н̶а̶ ̶с̶а̶м̶е̶ ̶т̶а̶к̶а̶ ̶н̶а̶з̶в̶а̶.

Це не єдиний дрон-перехоплювач, який був розроблений в Україні, але один із найвідоміших.

Україна завжди підтримує та допомагає своїм партнерам. І ми очікуємо від них того ж самого.

P1-SUN is a Ukrainian drone interceptor. There has been a lot of talk about such drones lately, especially in the Western media. Today, they are heading to the Middle East to support our partners.

It is not the only interceptor drone developed in Ukraine, but it is one of the most famous.

Ukraine always supports and helps its partners. And we expect the same from them.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5880

