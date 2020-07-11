“Пакет малыша” заменят в 2020 году одноразовой денежной помощью

Денежную компенсацию получат родители детей, родившихся в этом году, но не получивших от государства набор новорожденного.

Министерство социальной политики Украины подготовило проект правительственного решения, которым в 2020 году “пакет малыша” будет заменен денежной компенсацией в размере стоимости пакета. Необходимость такой замены возникла по результатам рассмотрения жалоб участников тендерной закупки Антимонопольным комитетом Украины, – сообщает пресс-служба министерства.

Компенсацию деньгами получат те родители, у которых дети родились или родятся в 2020 году и которые не получили правительственный набор. Размер компенсации будет определен, исходя из стоимости пакета.

Ранее сообщалось, что реальная стоимость «бэби-бокса» не превышает 3,5 тысяч гривен.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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