“Пакет малыша” заменят в 2020 году одноразовой денежной помощью
Денежную компенсацию получат родители детей, родившихся в этом году, но не получивших от государства набор новорожденного.
Министерство социальной политики Украины подготовило проект правительственного решения, которым в 2020 году “пакет малыша” будет заменен денежной компенсацией в размере стоимости пакета. Необходимость такой замены возникла по результатам рассмотрения жалоб участников тендерной закупки Антимонопольным комитетом Украины, – сообщает пресс-служба министерства.
Компенсацию деньгами получат те родители, у которых дети родились или родятся в 2020 году и которые не получили правительственный набор. Размер компенсации будет определен, исходя из стоимости пакета.
Ранее сообщалось, что реальная стоимость «бэби-бокса» не превышает 3,5 тысяч гривен.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков