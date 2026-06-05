Палата представителей в предварительном чтении минимальным большинством проголосовала за законопроект о военной помощи Украине

Тот самый, где $8 млрд и ленд-лиз, который удалось протащить на голосование с помощью discharge petition.

Общий счёт 218:204 (для прохождения нужно было минимум 218). Завтра финальное голосование.

Все демократы проголосовали за, кроме одного (211:0, 1 не голосовал).

Все республиканцы проголосовали против, кроме семи (7:204, 7 не голосовали).

Имена этих семи республиканцев, которые пошли против своих 204 однопартийцев.

▪️Дон Бейкон;

▪️Майк Лоулер;

▪️Майкл Маккол;

▪️Макс Миллер;

▪️Джо Уилсон;

▪️Брайан Фитцпатрик;

+Кевин Кайли, независимый, вышел из республиканской партии в марте.

Спасибо этим семи людям. Всего 3% от партии...

Что дальше?

Завтра финальное голосование в Палате, там закон минимальным большинством должен пройти.

А дальше законопроект с большой долей вероятности умрёт в Сенате, так как там его просто не вынесут на голосование. Например, как не вынесли на голосование законопроект Линдси Грэма о 500% пошлинах, (https://t.me/ToBeOr_Official/17495) который - страшно подумать - пылится уже год и два месяца.

Республиканцы и чихнуть боятся без разрешения Трампа, а в Сенате такой штуки как discharge petition нету.

Так что придётся ждать ноября. Тогда, если демократы каким-то чудом заберут Сенат (по состоянию на сейчас они проигрывают), можно будет попробовать продавить Трампа неветируемым большинством (2/3 голосов). Это не единственное условие, но если обе палаты будут демократическими, там уже появятся какие-то варианты. А если не заберут - придётся ждать 2029 года.

Скрин: Остап Ярыш (https://x.com/OstapYarysh/status/2062298349269660146)

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/20910

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