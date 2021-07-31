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Палата представників США підтримала збільшення безпекової допомоги Україні

Палата представників США підтримала збільшення безпекової допомоги Україні

Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році. Приблизно чверть від загальної суми виділять на цілі безпекової допомоги Україні за статтею «Міжнародне військове фінансування». Ця сума буде на $10 млн більше, ніж у 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Facebook Посольства України в США.

«Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше $481,5 млн, що на $28,5 млн більше, ніж у поточному році», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що із цього кошторису $125 млн будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею «Міжнародне військове фінансування», що на $10 млн більше, ніж у 2021 році.

Нагадаємо, для набуття чинності законопроєкт має бути погоджений і схвалений Сенатом США й підписаний президентом Сполучених Штатів Америки.

Источник: mil.gov.ua

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