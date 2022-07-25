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Пам'ятник запорозьким козакам на Тамані (ФОТО)

Памятник запорозьким козакам на Тамані (ФОТО)

Пам'ятник запорозьким козакам на Тамані, нині - Краснодарський край псячої федерації. Початок ХХ століття.

Перший загін переселенців на Кубань (довгий час перебувала під владою Туреччини і наприкінці ХVІІІ ст. називалася «Татарською самостійною державою») налічував 3847 козаків із гарматами на 51-му човні. Ще три колони рухалися суходолом. Всього – близько 18 тисяч осіб. Українці розселялися вздовж річки Кубань, утворюючи звичні для себе курені і використовуючи давні запорозькі назви (Канівський, Уманський, Батуринський, Переяславський, Полтавський тощо). У подальшому уряд називав їх станицями.

Загалом кількість першої хвилі переселенців, яка тривала декілька років, становила понад 25 тисяч чоловік.

Уряд заохочував переселення як з метою колонізації Кубані, так і маючи на меті зменшення чисельності козацького стану та встановлення контролю над ним.

Активна міграція українського населення на Кубань продовжувалася в наступні десятиліття. Наприкінці ХІХ ст. українці на Кубані становили майже 50% населення.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4443

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