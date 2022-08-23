Пандемия укрепляет позиции Китая как мирового производителя

Несмотря на все разговоры в западных столицах о снижении зависимости от китайских заводов, Китай за последние два года укрепил свои позиции в качестве доминирующего мирового поставщика промышленных товаров.

Хотя некоторые успехи Китая на мировых рынках могут ослабнуть по мере ослабления последствий пандемии, тенденция, тем не менее, подчеркивает, насколько сложно отключиться от крупнейшего в мире производственного цеха.

Такое “разделение”, как его называют в политических кругах, является особенно сложной задачей, поскольку китайские заводы расширяют свой охват более дорогими продуктами, такими как чипы и смартфоны, и новыми технологиями, такими как электромобили и экологически чистая энергия.

Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию, доля Китая в мировом экспорте товаров в стоимостном выражении увеличилась в ходе пандемии до 15% к концу 2021 года с 13% в 2019 году.

Доля основных конкурентов в мировом экспорте сократилась за тот же период, что говорит о том, что успехи Китая были достигнуты за счет других. Доля Германии в мировом экспорте упала до 7,3% в 2021 году с 7,8% в 2019 году; доля Японии снизилась до 3,4% с 3,7%; а доля США снизилась до 7,9% с 8,6%.

Быстрое преодоление Китаем первоначального шока от Covid-19 в 2020 году дало его заводам преимущество в поставках на Запад товаров, которые стали пользоваться большим спросом: недорогого медицинского оборудования, такого как маски для лица и наборы для тестирования, и потребительских товаров, таких как компьютерная периферия и спортивное снаряжение, которые стали востребованы в связи с удаленной работой.

Щедрые подачки правительств США и других стран с развитой экономикой, направленные на то, чтобы помочь работникам пережить пандемию, еще больше увеличили расходы Запада.

Китайские заводы были завалены заказами, а доля Китая в ключевом экспорте выросла.

Например, доля Китая в мировом экспорте электроники увеличилась до 42% в 2021 году с 38% в 2019 году.

Экспортный бум Китая продолжился в 2022 году, вопреки ожиданиям экономистов о замедлении темпов роста, поскольку мировая экономика сталкивается с резким ростом инфляции, повышением процентных ставок и войной на Украине.

https://www.wsj.com/articles/pandemic-bolsters-chinas-position-as-the-worlds-manufacturer-11661090580

Джерело: https://t.me/daokedao/23334

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