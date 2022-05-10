Парад санкцій та змарноване десятиліття розвитку: підсумки на економічному фронті

Завдяки війні очільники кремля почали реалізовувати свою давню мрію з відродження СРСР. Щоправда, поки що їм вдалося повернути з минулого такі явища, як "залізна завіса", дефіцит та примусову націоналізацію бізнесу.

Натомість Україна, завдяки силі своєї оборони, змогла згуртувати навколо себе весь світ та стати невід’ємною частиною світової економіки.

Британія, ЄС, Канада та США відкривають для українських товаровиробників свої ринки та скасовують усі торговельні обмеження. Небувалу підтримку Захід надає й українському бюджету та обороні держави.

Як наслідок, РФ, навіть без активних бойових дій на своїй території, вже готується увійти в стадію затяжного економічного занепаду, змарнувавши 10 років економічного зростання лише за підсумками 2022 року. Для України ж відкриваються нові можливості у міжнародній торгівлі та перспективи швидкого економічного зростання.

Парад санкцій до Дня перемоги

Цьогоріч до святкування Дня перемоги готувалися не лише у Москві, але й на Заході. Щоправда, там не організовували показових парадів та мітингів "безсмертного полку", а підготували пакети санкцій для того, аби продемонструвати готовність перемогти нацизм вдруге за останнє століття.

По-перше, нові санкції проти Росії анонсували у США. Зокрема, там запровадили економічні обмеження проти головних рупорів пропаганди кремля — телеканалів "Росія-1", "НТВ" та "Першого каналу". Американським рекламодавцям заборонять співпрацю з ними, а також цим каналам відріжуть доступ до виробничих технологій США.

Також Штати відріжуть Росію від послуг менеджменту, корпоративних консультацій та бухгалтерського обліку, які надають американські компанії.

Ще одна частина американських санкцій стосується російських та білоруських чиновників. Персональні санкції у новому пакеті запроваджуються проти 2600 осіб, серед яких топменеджери російського "Газпромбанку", через який Європа платить за російський газ. Хоча сам банк обмежень США поки що уник.

"Це не повний блок. Ми не заморожуємо активи Газпромбанку і не забороняємо будь-які операції з Газпромбанком. Проте ми сигналізуємо про те, що Газпромбанк не є надійним притулком. І тому ми накладаємо санкції на деяких його топменеджерів, щоб створити ефект відлякування", — пояснили у США.

По-друге, "Велика сімка" світових економік зібралася у переддень Дня перемоги для того, аби узгодити економічне блокування Росії. Зокрема країни G7 узгодили запровадження нафтового ембарго проти РФ.

Так, після саміту, на який запросили й президента Володимира Зеленського, своє ставлення до нафтового ембарго змінила Японія. До цього Країна сонця, що сходить, виступала проти обмежень на торгівлю російською нафтою через те, що це створювало загрозу її енергетичній безпеці.

"Єдність G7 має важливе значення в даний час, і на основі заяви лідерів G7 ми вирішили вжити заходів для принципового ембарго на російську нафту", — повідомив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда за підсумками саміту.

"Буксуєче" ембарго

Рішучістю Японії, яка погодилася відмовитися від основного джерела постачання нафти, можуть похвалитися далеко не всі країни. Зокрема, у ЄС досі є низка держав, які з усіх сил намагаються заблокувати запровадження нафтового ембарго.

Серед них найзапеклішим противником обмежень на постачання нафти залишається Угорщина. Відмову від російської нафти уряд країни називає "атомною бомбою для економіки". Через позицію Угорщини ЄС досі не може погодити анонсований раніше шостий пакет економічних санкцій.

"Угорщина не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення", — заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Крім Угорщини проти нафтового ембарго виступають Словаччина, Чехія, а також Болгарія, яка взагалі пригрозила заблокувати рішення по санкціях проти Росії, бо у них не передбачено винятків для постачання нафти у Болгарію.

Позиція Болгарії щодо нафтового ембарго не може не дивувати: напередодні країна вже відчула на собі всю "надійність" Росії як постачальника енергоресурсів, коли Газпром відрізав країну від постачання газу.

Під тиском низки європейських країн нафтові санкції проти Росії ризикують втратити увесь свій ударний характер. Так, у ЄС вже розмірковують над послабленням анонсованих напередодні обмежень, зокрема там планують дозволити європейським суднам транспортувати російську нафту та пальне третім країнам.

При цьому блок залишає заборону на страхування таких поставок, яка все одно буде значною перешкодою для експорту російської нафти. Судноплавні компанії захищають свої судна від ризиків через так звані клуби захисту та відшкодування. Ці клуби спільно купують перестрахування у 80 страхових компаній, у тому числі у понад 20 найбільших світових провайдерів – тобто, вони не можуть ігнорувати закони ЄС.

Змарноване десятиліття розвитку

Попри те, що антиросійські санкції у ЄС "загрузли" у політичних перемовинах, російська економіка вже готується до найбільшої кризи з часів розпаду СРСР.

Так, міністерство фінансів агресора прогнозує, що за підсумками року ВВП країни може скоротитися майже на одну восьму — на 12%.

Поки що ці прогнози не оприлюднюють публічно. Напевно для того, аби не розвіяти весь дух "патріотизму" у звязку з Днем перемоги. Однак і до цього низка російських урядових організацій та експертів повідомляли про ймовірність скорочення економіки РФ на 8-10%.

Якщо ж скорочення ВВП сягне 12%, то економіка РФ може змарнувати результати десятиліття свого зростання. Крім цього, на стільки різке падіння ВВП стане найбільшим від початку 1990-х років, коли планова економіка Росії намагалася перебудуватися до капіталізму і зазнала найбільшого скорочення з часів Другої світової.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»