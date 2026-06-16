Парафії УПЦ МП побудовані за системою сект, - Княжицький

Попри соціологічні дані про невеликий відсоток вірян УПЦ МП, її парафії можуть об’єднувати значно більшу кількість людей, які перебувають під впливом жорсткої ієрархічної структури

Про це народний депутат, фракція "Європейська солідарність", співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Микола Княжицький розповів у проєкті "Алгоритми брехні" на Еспресо та Slawa.TV.

Микола Княжицький заявив, що попри офіційні соціологічні дані про невелику частку вірян Української православної церкви московського патріархату, її мережа та вплив в Україні залишаються значними.

За його словами, структура УПЦ МП може діяти як елемент ширшої інформаційної та впливової системи, пов’язаної з росією.

"Я спілкувався з одним священиком, так запам’ятав собі, який прийшов на парафію, яка до цього була частиною російської церкви. І парафіяни підтримали цей перехід, але самі парафіяни відрізнялися від традиційних парафіян українських церков, тому що ці парафіяни питаються щось священника, можуть дебатувати, сперечатися. Для парафіян російської церкви священник - це гуру, Бог, як він сказав, так і потрібно робити. Фактично вони побудовані в системі сект, тобто таких харизматичних груп, які йдуть за своїми лідерами і виконують, не замислюючись, будь-які його вказівки і вірять, не замислюючись у будь-які його твердження", - зауважив він.

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За його словами, саме така структура взаємин впливає на сприйняття інформації в цих спільнотах і їхню стійкість до зовнішніх наративів.

"Ми часто бачимо цих людей в хусточках, які ходять з так званими по хесними ходами по центрах українських міст. Фактично це люди, які відірвані від українського суспільства. Вони виконують вказівку своїх священиків, а ці священики дуже часто є агентами ФСБ або пов'язаними з ними особами. І звичайно, ці люди, їх відівчають критично мислити", - додав народний депутат.

Джерело: espreso.tv

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