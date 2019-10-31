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"Парасолька" в $40 млрд: Гонтарева розповіла, як МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ЄС і США допомогли Україні

Парасолька в $40 млрд: Гонтарева розповіла, як МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ЄС і США допомогли Україні

Україна спромоглася досягти макрофінансової стабільності після періоду влади Віктора Януковича та початку російської збройної агресії завдяки підтримці іноземних партнерів

Про це заявила ексголова НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю виданню НВ.

"Ми ніколи б не досягли макрофінансової стабільності, якби у нас не було тих закордонних партнерів, які нас підтримували. Найбільшу підтримку нам завжди надавав МВФ, але у нас також була величезна підтримка від Світового банку, від ЄБРР, від ЄС, і навіть прямі фінансові гарантії американського уряду були. Тобто це величезна так звана umbrella, така "парасолька" в $40 млрд, яку повісили над Україною. Ось це все і створило нам платформу нашої макрофінансової стабільності. І з 2015 року, як ви пам’ятаєте, у нас вже стабілізувався курс; і далі, з 2016 року, у нас починається економічне зростання", - сказала Гонтарева.

Ексголова НБУ наголосила, що станом на зараз економіка України перебуває в хорошому стані.

"У нас економіка перебуває в дуже хорошому стані. І можу вам сказати, що співвідношення державного боргу до ВВП, яке зараз мінімальне; співвідношення наших резервів і покриття цими резервами критичного імпорту максимальне. Курс у нас стабільний, свою ключову ставку Нацбанк знижує постійно. Він уже показав вчора, що чергове зниження було на 1%. І далі Національний банк говорить вже навіть прогноз, що ставка буде 8% до кінця наступного року. Я вважаю, що у нас прекрасні макропоказники", - сказала Гонтарева.

При цьому Гонтарева заперечила зв'язок між стабілізацією економіки та роботою команди Володимира Зеленського.

"Ваше запитання, напевно, полягає в тому, наскільки це пов’язано з так званою ЗеКомандою. Не пов’язано. Поки не пов’язано. Пов’язано виключно з тими реформами, які були зроблені для макрофінансової стабільності в країні; з усім, що зробило міністерство фінансів у бюджетній сфері, і з усім, що зробив центральний банк у розчищенні банківської системи, в запуску нової монетарної політики, інфляційного таргетування і в тому, що у нас плаваючий валютний курс. Позитивна тенденція, яку ми бачимо зараз, ще пов’язана з заходом іноземних інвесторів на локальний ринок облігацій - вже 4 млрд цьогоріч було зроблено. Тут якраз ми можемо подякувати вже новій команді, тому що почалося це ще за старої команди, але нова команда як мінімум не розполохала наших інвесторів. Вони дотепер йдуть, активно інвестують у державний борг нашої країни", - додала Гонтарева.

Нагадаємо, голова Нацбанку Яків Смолій заявив, що НБУ планує підписати угоду з Міжнародним валютним фондом і отримати перший транш кредиту за новою програмою вже у 2019 році.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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