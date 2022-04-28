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Парламент Канади визнав дії росії в Україні геноцидом

Парламент Канади визнав дії росії в Україні геноцидом

"Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами рф за вказівкою путіна та членів російського парламенту... Палата громад Канади визнає, що рф чинить геноцид проти народу України", - йдеться в ухваленому документі.

У постанові перераховуються злочини російських військових, серед іншого згадуються навмисні вбивства цивільних і наруга над їхніми тілами, примусова депортація українських дітей до росії, тортури та згвалтування.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13411

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