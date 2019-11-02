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Парламент схвалив закон про фінмоніторинг

Парламент схвалив закон про фінмоніторинг

1 листопада Верховна Рада схвалила проєкт Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2179) у першому читанні.

Законопроект спрямований на підвищення ефективності системи протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму шляхом впровадження положень міжнародних стандартів.

Законопроєкт адаптує в національне законодавство Рекомендації FATF та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковою для країн, що мають намір на членство (в т.ч. України).

Прийняття цього законопроєкту є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також ратифікованим у листопаді минулого року Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС і дозволить не лише вийти на новий рівень якості системи фінансового моніторингу, але і забезпечити можливість отримання від ЄС другого траншу макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро.

Прийняття законопроєкту зокрема забезпечить:

• зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках, загрозах та вразливостях. Зокрема, вібудеться перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів

• дозвіл на використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу

• збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);

• створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення

• визначення штрафу за масштабні та системні порушення. Максимальний штраф для банків та фінансових установ складатиме 10 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян саме за системні порушення, а не поодинокі зловживання (для інших осіб – до 1 млн неоподатковуваних мінімумів). штрафи. Санкції будуть застосовуватися регуляторами, що проводять перевірки (НБУ, НКЦПФР та ін.), з обов’язковим врахуванням обставин вчиненого порушення та фінансового стану суб’єкта.

• скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;

• удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників.

Источник: mof.gov.ua

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Темы: кабмин, рада

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