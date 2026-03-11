Держава
Сегодня 09:34
Парламент Угорщини відмовився від підтримки вступу України до ЄС

Парламент Угорщини більшістю голосів схвалив резолюцію про відмову від підтримки вступу України до ЄС і подальшого фінансування її військових потреб країнами Євросоюзу — угорський телеканал ATV.

«За» проголосували 142 члени парламенту, проти — 28, і чотири депутати утрималися.

У резолюції парламент закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України до ЄС через війну та «невідповідність» нашої країни критеріям членства; не надсилати Україні гроші та озброєння і перешкоджати відправці коштів з європейських фондів.

У документі стверджується, що фінансувати військові потреби України ЄС нібито планує коштом скорочення сільськогосподарських субсидій, від чого постраждають угорські фермери.

Тому його автори закликають уряд «вжити всіх необхідних заходів для запобігання втягуванню Угорщини та ЄС в російсько-українську війну».

Джерело: https://t.me/znua_live/241361

