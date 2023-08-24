Парламент ухвалив закон щодо реформи адміністративно-територіального устрою Криму

Проєкт закону 9548 у другому читанні підтримали 309 народних депутатів.

Тепер уряд має провести ліквідацію чи реорганізацію районних держадміністрацій та визначити адміністративні центри територіальних громад і їх території.

**Питання ліквідації АР Крим як адміністративно-територіальної одиниці потрібно порушувати вже зараз, щоб адміністративний пакет від держави був готовий і досконально виписаний, вважає директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак.

У статті "Ліквідація автономії Криму: провокація чи розмова, яка на часі?" він розмірковує про те, як державі підготуватися до деокупації півострова.

Джерело: https://t.me/znua_live/108832

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