Партія Шольца програє вибори у найбільшій за населенням землі ФРН

Консервативна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) здобуває недвозначну перемогу на виборах до земельного парламенту - ландтагу - федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у ФРН.

Як передає Украінформ, про це повідомляє DW.

Згідно з оприлюдненими увечері неділі, 15 травня, даних екзитполів, проведених на замовлення телеканалів ARD та ZDF, християнські демократи отримують майже 36 відсотків голосів виборців. Цей показник на два відсоткових пункти перевищує результат земельних виборів 2017 року.

"На другому місці з близько 27 відсотками електоральної підтримки опинилася Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), котра є головною в нинішній федеральній урядовій коаліції. Цей результат означає втрату близько чотирьох відсоткових пунктів у порівнянні з попереднім волевиявленням і став найгіршим результатом для СДПН у землі Північний Рейн-Вестфалія за ввесь повоєнний період", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що саме в цій федеральній землі соціал-демократи колись не раз самостійно могли формувати земельні уряди, маючи понад 50 відсотків голосів.

Натомість "Зелені", найімовірніше, отримають понад 18 відсотків голосів, що майже втричі перевищує результат голосування 2017 року. Шанси Вільної демократичної партії (ВДП), яка нині перебуває в складі земельного уряду, соціологи оцінюють у 5,5 відсотка. Таким чином, нинішній результат лібералів погіршився більш ніж удвічі в порівнянні з підсумком голосування п'ятирічної давності.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" також, найімовірніше, тримається на рівні близько 5,5 відсотка, що відповідає втраті трохи менш як двох пунктів щодо попереднього результату, а Ліва партія знову не пройшла у Ландтаг.

Північний Рейн-Вестфалія - найгустонаселеніша земля в ФРН. Кількість виборців тут становить близько 13 мільйонів.

Як повідомляв Укрінформ, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну на її шляху до Євросоюзу, але для набуття членства Київ має виконати всіх необхідні для цього критерії, які не скасовує війна.

Источник: ukrinform.ua

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