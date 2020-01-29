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Партіям відшкодували майже півмільярда витрат на виборах

Партіям відшкодували майже півмільярда витрат на виборах

Парламентським партіям у січні стовідсотково відшкодували витрати на виборчу кампанію. Сукупно партії отримали 467,3 мільйона гривень.

Джерело: відповідь ЦВК на запит громадського руху "ЧЕСНО"

Відповідь ЦВК на запит: "...Кошти на відшкодування політичним партіям витрат, пов’язаних із фінансуванням їхньої передвиборної агітації на вказаних виборах, перераховано Центральною виборчою комісією в повному обсязі".

Партіям відшкодували майже півмільярда витрат на виборах

Деталі: Таким чином ЦВК виконала норму закону "Про політичні партії в Україні". Норма про відшкодування витрат була включена в закон наприкінці 2015 року разом із запровадженням держфінансування та фінзвітності для партій.

Сукупна сума компенсації становить 467,3 мільйона. За законом з бюджету компенсується 100% витрат кожної з партій, яка подолала 5%-ий бар’єр та пройшла до парламенту.

Найбільшу компенсацію отримала партія "Слуга народу" – 114,6 мільйонів гривень, далі "Голос" – 105,7 млн грн, "Європейська солідарність" – 99,5 млн грн, "Батьківщина" – 87,2 млн грн, а найменше отримала "Опозиційна платформа – За життя" – 60,3 мільйони.

Відзначається, що стільки ці партії офіційно витратили під час виборів у Раду з виборчого рахунку.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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