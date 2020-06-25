Партия "Единая Россия" приняла закон о засекречивании данных об имуществе высших чиновников. Комментарии политиков.

Слово "Единаяроссия" у большинства граждан уже ассоциируется с чем-то неправовым, с ложью и воровством, в слово "единая" наши земляки уже не верят, а вот "единая кормушка" - куда более лаконичное название для партии. Ещё каких-то пару лет назад, сложно было представить, что чиновники разрешат сами себе скрывать своё "честно наворованное" от тех, кому по закону должны это сообщать. Да не просто скрывать, а через Федеральную Службу Охраны!!!

В список так же вошёл и один из самых больших обожателей "благ земных" - Патриарх Кирилл. Эта новость облетела различные СМИ под разными заголовками: "Госдума разрешила засекретить".

Вы только подумайте, разрешила! сначала немного рассуждений, что же было поводом для таких грандиозных законов, а затем почитаем комментарии партии, выступавшей За принятие (Единая Россия) и противоборствующей партии (КПРФ). Статья обещает быть интересной. Обещаю писать без эмоций.

Предпосылками к законопроекту однозначно был фильм-расследование "Он вам не Димон" (естественно, по первому каналу его не показывали, но в интернете фильм в свободном доступе. кто не видел - к просмотру). Тонкая нить обиды "единоросов" и боязнь подобных разоблачений уже в свой адрес подтолкнула на принятие поправки к законопроекту (пункт 14.1), который гласит: " Обработка персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей осуществляется с их согласия и (или) с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию по федеральным законам". Объясняю человеческим языком, у чиновников появилось права скрывать все данные, которые им захотелось.

Абсолютное большинство довольны (140 мест по общефедеральному списку и 203 одномандатника = 343 места из 450 у всеми любимой партии "Единая россия"), оппозиция в шоке. Из интервью представителя партии КПРФ журналисту РБК: " принимая такой законопроект, журналисты и общественность фактически теряют возможность контролировать имущество чиновников".

Что мы наблюдаем по итогу? Сыновья Юрия Чайки засекретили своё имущество, Михаил Мишустин засекретил имущество на общую стоимость 3 миллиарда рублей, Радионова - наличие нескольких квартир в Москве на общую сумму 500 миллионов рублей, список может продолжаться бесконечно.

Что ж, власть имущие считают это честной поправкой, объясняя это следующими словами:

"Принятый закон не повиляет на декларации, в которых чиновники отчитываются о своих доходах и владениях. Данные сведения должны публиковаться, как обычно. Под запретом на публикацию только места проживания или пребывания. Делается это из-за возможных угроз для здоровья и жизни высших чиновников. Заниматься охраной и засекречиванием будет заниматься служба ФСО, которой пользуется 90% чиновников" - даёт свой комментарий журналисту РБК глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как вам такое заявление? Т.е, что хочу, то и засекречиваю? Где живу - государственная тайна, как живу - вам знать не нужно. И это избранники(!), слуги народа.

Предположим, что дом на картинке выше - не собственность первого заместителя Руководителя Администрации президента РФ. Мы не можем знать наверняка - данные засекречены. А то, что он случайным образом принадлежит неработающему родственнику политика - факт.

И пускай дальше скрывают, засекречивают, вводят поправки "не смотреть, не снимать, не дышать и не говорить в сторону дома", без подобной информации о наглости чиновников народ все равно не останется.

Источник: yandex.ru

Автор: Серг Буква

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