Партію шляхопрокладачів БАТ-2 передано Збройним силам України

Державне підприємство «Харківський автомобільний завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», передало партію БАТ-2 Збройним силам України.

Фахівці підприємства провели ремонт агрегатів, гідравлічних систем, інженерного обладнання та ходової частини.

Після перевірки всіх тактико-технічних характеристик наприкінці року техніка була передана підрозділу інженерних військ ЗСУ.

Довідка: БАТ-2 — шляхопрокладач, призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів, підготовці та обладнанні позицій підрозділів ЗСУ в районах виконання бойових завдань.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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