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Парубій: заборона стріляти є шляхом до капітуляції

Парубій: заборона стріляти є шляхом до капітуляції

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав тривожною ситуацією обговорення в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи доручення президента України Володимира Зеленського про заборону відкривати вогонь у відповідь.

«Коли ми не відповідаємо на вогонь ворога – наших загиблих стає все більше… Заборона стріляти у відповідь – це шлях не до миру, це шлях до капітуляції. Ми не дозволимо капітуляції України перед російським агресором», – сказав Парубій на засіданні парламенту 6 червня і додав, що «це позиція українського народу, і президент має скоригувати свою позицію і мати повагу до українських воїнів, які ризикуючи своїм життям, захищають українську землю».

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович також розкритикував ідею, оприлюднену українською делегацією на переговорах у Мінську.

«У Криму у 2014 році була українська армія, та не було готових стріляти у відповідь. Ми втратили Крим. Це мало повторитися місяцем пізніше на Півдні та Сході. Але не вийшло – з‘явилися добровольці, освячені Майданом та озлоблені його розстрілом, готові натиснути на гачок. Вони переламали ситуацію. «Не стріляти у відповідь» – це не лише відкотити ситуацію на 5 років назад. Це ламати дух армії», – вважає В’ятрович.

Голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь». Такі слова Кучми цитує на своїй сторінці сайт Адміністрації президента за підсумками зустрічі ТКГ у білоруській столиці 5 червня.

У червні 2018 року на той час командувач Операції об’єднаних сил Сергій Наєв заявляв, що бійцям ООС дозволили відкривати вогонь у відповідь без дозволу штабу, якщо проросійські бойовики атакують вогнем.

У нинішніх щоденних зведеннях штабу ООС українські військові вказують формулювання на кшталт: «на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь».

Источник: radiosvoboda.org

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