Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве ВР
Парубий заявил, что внеочередное заседание Рады после последнего заседания сессии не предусмотрено законом.
Глава Верховной рады Украины ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента 18 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Парубия в Facebook.
Парубий отметил, что проведение внеочередного заседания Рады после закрытия последнего заседания сессии не предусмотрено законом.
"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины. Однако, созыв такого заседания не предусмотрено законом, ведь регламент Верховной рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной рады Украины", - заявил он.
Парубий добавил, что последнее пленарное заседание 10 сессии Рады восьмого созыва состоялось 12 июля.
"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады Украины", - заявил он, добавив, что обратился к Зеленскому с просьбой "привести свое письмо к Верховной раде в соответствие с требованиями закона".
Отметим, в ходе последнего заседания Рады 12 июля Парубий объявил о закрытии сессии. При этом, он добавил, что 15-19 июля нардепы будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а десятая сессия парамента восьмого созыва завершит свою работу 19 июля.