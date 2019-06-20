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Парубий прокомментировал переименование проспекта в Харькове

Парубий прокомментировал переименование проспекта в Харькове

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал суд отменить решение о переименовании проспекта Григоренко в Харькове на проспект Жукова. 

Об этом он сообщил во время утреннего заседания Верховной Рады 20 июня.

"(Переименование проспекта в Харькове есть - ред.) Лишение права на собственную историю, прямое нарушение закона о декоммунизации, совершенное провокационно и демонстративно ... Суд  должен отменить антизаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов", - отметил спикер.

При этом Парубий отметил, что проспект в Харькове не может носить имя "украинского ксенофоба", поэтому должен быть назван в честь другого генерала, участника Второй мировой войны и диссидента Петра Григоренко.

Напомним, 19 июня горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекта Жукова. По поводу проверки законности возврата имени советского маршала Георгия Жукова проспекту в Харькове правительство сообщило о намерениях  подготовить обращение в городской совет Харькова и правоохранителям.

 

Агентство Телевидения Новости

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