Парубий рассказал, когда будет принят избирательный кодекс с открытыми списками

Избирательный кодекс с открытыми списками будет принят 11 июля в 11 часов.

Об этом сегодня на согласительном совете заявил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"По нашему подсчету и тем темпом, по которому мы идем по рассмотрению поправок, мы сможем выйти на принятие решения в четверг, 11 июля, в 11 часов", - сказал он.

Парубий призвал глав фракций и народных депутатов максимально "мобилизоваться" для голосования.

"Это будет заключительное решение Верховной Рады Украины и мы должны пройти его достойно. Избирательный кодекс с открытыми списками - это масштабный и объемный документ, над которым годами работала и рабочая группа, и комитет, и я, как глава Рады", - убежден спикер парламента.

Он отметил, что украинская избирательная система станет самой прогрессивной на всем евроатлантическом пространстве.

Источник: prm.ua

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