Парубий рассказал, когда будет принят избирательный кодекс с открытыми списками
Избирательный кодекс с открытыми списками будет принят 11 июля в 11 часов.
Об этом сегодня на согласительном совете заявил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
"По нашему подсчету и тем темпом, по которому мы идем по рассмотрению поправок, мы сможем выйти на принятие решения в четверг, 11 июля, в 11 часов", - сказал он.
Парубий призвал глав фракций и народных депутатов максимально "мобилизоваться" для голосования.
"Это будет заключительное решение Верховной Рады Украины и мы должны пройти его достойно. Избирательный кодекс с открытыми списками - это масштабный и объемный документ, над которым годами работала и рабочая группа, и комитет, и я, как глава Рады", - убежден спикер парламента.
Он отметил, что украинская избирательная система станет самой прогрессивной на всем евроатлантическом пространстве.
Источник: prm.ua