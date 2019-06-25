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"ПАСЕ открыла дверь агрессору", РФ вернула право голоса

ПАСЕ открыла дверь агрессору, РФ вернула право голоса

Сессия ПАСЕ ночью 25 июня приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в парламентской ассамблее без всяких дополнительных условий. Об этом сообщает УНИАН.

Резолюция, принятию которой сопротивлялась Украина (украинская делегация пыталась предотвратить голосование за резолюцию, внеся 24 июня более 200 правок к тексту документа, но все они были отклонены парламентской сессией) меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций. Главным бенефициаром этого решения становится Россия, которая может вернуться к работе в ассамблее, не предпринимая никаких действий, которые предполагали ранее наложенные на нее санкции. Теперь они просто аннулированы. За это решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

"ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных. Позор", -прокомментировал решение ассамблеи глава украинской делегации Владимир Арьев.

"118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы Россия платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы... Мы благодарим тех 62 политиков, которые проголосовали против этого позора", - написала Ирина Геращенко, также принимавшая участие в работе сессии ПАСЕ.

Принятая резолюция не возвращает Россию в ПАСЕ автоматически, но ликвидирует препятствия к этому. И в РФ уже заявили, что возвращаются.

"Мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Напомним, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма. Россия в ответ отозвала делегацию из ПАСЕ. С 2017 года Россия отказалась также платить взносы в бюджет Совета Европы, что очень обеспокоило еврочиновников.

Источник: news.siteua.org

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Темы: пасе, россия

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