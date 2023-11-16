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«Патова ситуація — це заморожений конфлікт», – Зеленський

«Патова ситуація — це заморожений конфлікт», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може дозволити собі «будь-яку патову ситуацію» у війні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з африканськими журналістами, передає Радіо Свобода.

«Заморожена війна – це як вулкан, який спить, але точно прокинеться. Питання часу. Тому ми не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації. Патова ситуація – це тимчасова слабкість.

Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні її закінчити. Закінчити з повагою. Щоб весь світ знав, що той, хто прийшов, захопив і вбив, поніс відповідальність», – сказав він під час розмови з африканськими журналістами.

За його словами, якщо це «патова ситуація і заморожений конфлікт», потрібно чесно сказати – наступні покоління будуть воювати, тому що Росія «знову прийде, якщо її не поставити на місце».Зеленський каже, що війну треба закінчувати.«Ми хочемо миру. Це закінчення може бути різне – комусь подобатися, комусь ні. Але воно потрібне.

Воно має бути таким, щоб зло постраждало, а не тільки Україна, на яку це зло напало. Тоді це справедливо», – додав президент.

Агентство Телевидения Новости

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