Patriot буде в Україні, а Україна - в НАТО. У цьому впевнений Дмитро Кулеба

Я дуже рекомендую переглянути/бодай прочитати інтерв’ю для «Орестократії» міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він відповів на більшість запитань, що турбують кожного українця. Ми поговорили про те, як ухвалюються «збройні» рішення на Заході, чому Україна здатна сьогодні диктувати свою волю світу, та як будуть покарані воєнні злочинці: від Путіна до солдата-вбивці.

● Інформація по Patriot вже є. Остання розмова між Зеленським і Байденом була дуже Patriot’ичною.

● Якби з 2014 р світ слухав Україну більше, не було б війни. Сьогодні Захід розплачується за свої помилки.

● «Коли перший західний танк надійде до ЗСУ, я з легкістю зможу сказати, що в плані зброї Україна відкрила всі двері, які були для неї не просто зачинені на замок, а й забиті ззовні дошками». А коли? Відповідь знайдете в інтерв’ю.

● Чому західні партнери давали зброю із значною затримкою, і як ця ситуація змінюється: «Ми починаємо отримувати зброю з прицілом на майбутнє».

● Сьогодні Україна здатна диктувати волю тим, хто ще 10 років тому навіть не помічав нас. На зустрічах окремі західні політики просять просто сфотографуватися з українським президентом для того, щоб використати це у своїй внутрішній політиці.

● "МЗС будує стратегію нових горизонтів. Ціна, яку ми платимо за утвердження України в світі, занадто висока, а тому ми маємо у майбутньому ефективно використати накопичений моральний капітал і примножувати авторитет країни».

● Після війни російські гроші будуть використані для відбудови України, а Росія, як держава, і російські військові злочинці будуть притягнуті до юридичної відповідальності. Захід у цьому зацікавлений, бо не захоче зі своєї кишені платити за злочини Путіна.

● Україна поверне всі території, які були у неї станом на 1991 рік. На Заході питання «А чи включно з Кримом?» вже не стоїть, його «загасили з потужного вогнегасника».

● А хочете дізнатися, чи будуть підрозділи ЗСУ в умовному Брянську?

● Захід дуже боїться розвалу Росії. Ці страхи підживлюють російські боти і куплені політики.

● Не взяти в НАТО країну, яка належить до Заходу і яка матиме одну з найсильніших армій на Заході, – це абсурд.

Текст інтерв’ю можна почитати тут (https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/kuleba-rozmova-mizh-zelenskim-i-bajdenom-bula-duzhe-patriotichnoyu-tanki-sche-tabu-znimemo-i-jogo.htm)т, а відео лежить тут (https://www.youtube.com/watch?v=SK1Nf5O2cDQ&t=2074s). Додивіться до кінця і почуєте цікаву історію, як один відставний російський дипломат приїздив до Європи на каву до колег і намагався там просувати путінські страшилки. Також про літаки та танки теж лише у відеоверсії.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/549

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