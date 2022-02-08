Патрульные провели занятия для школьников по безопасности в интернете

Сегодня инспекторы отделения по связям с общественностью УПП Харьковской области провели в трех харьковских школах уроки, на которых обсудили с подростками вопросы безопасность онлайн, права человека в Интернете, вопросы публикации персональных данных и возможные риски, возникающие при использовании всемирной сети ребенком.

Учитывая, что сегодня интернет является важной и неотъемлемой частью жизни каждого ребенка, полицейские рассказали детям о необходимости быть осторожными при поиске информации в Сети.

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