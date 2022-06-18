Патрушев "переговорщик" и "четверной" визит в Киев

Сегодня опять "следим за руками" (то есть за языками) и впитывает смыслы сообщений.

Начнем с господина Патрушева - одного из самых влиятельных столпов "силовой власти", который либо лично, либо через сына метит в преемники Путина, при этом сохраняя (вообще единственный из силовой свиты) контактную линию с Вашингтоном (Патрушев-Салливан).

24-го мая: Патрушев: Россия не гонится за сроками в операции на Украине.

15-е июня: Патрушев: Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия.

Мы уже неоднократно замечали "разворот" в партии войны. То Медведев переобулся в воздухе, примерив "парик Чубайса" с Арктикой (а затем опять переобулся в латы Рогозина), то Патрушев перешёл к экономическому клану, предлагая решить вопрос политико-дипломатическим путем .

Хотелось бы напомнить, что Патрушев, в отличие от Медведева, прыгающего из стороны в сторону, изначально ровно на этой фазе "переговоров с Западом" настаивал больше всех из того печально известного "публичного сборища по вопросам ЛДНР".

Патрушев, в отличие от остальных "системных винтиков", довольно прямо сказал, что эту проблему необходимо обговорить с Западом - в эту же плоскость он вернулся вновь под слухи о фиксации экономического клана в политической плоскости.

Это не является финальной точкой, и ситуация быстро изменится, однако вечное перетекание доминации между силовиками и технократами говорит о внутренней борьбе за "место под Солнцем" после окончания войны. И Патрушев, к слову, вероятно единственный представитель "силовой вертикали", который может рассчитывать на нейтральную позицию Вашингтона, хоть и с оговорками о "самом страшном человеке в окружении Путина".

Далее - Вашингтон сообщил, что "война закончится за столом переговоров". Из этого уже успели сделать выводы о том, что "Украину слили", хотя всегда нужно уметь читать до конца.

Любая война заканчивается переговорами. Вопрос лишь в той позиции, которую займут стороны на этих переговорах. И поэтому Вашингтон дополняет: "Мы сделаем всё, чтобы на этих переговорах Украина действовала с позиции силы".

Что это означает? Украина должна победить (!), чтобы на переговорах диктовать условия.

Идентичные реплики озвучили Макрон и Шольц. Причем Макрон, уехав из Франции перевел экономику в "военный режим", дав команду начать подготовку передачи в Украину очень мощной техники - "Цезарь".

К тому же Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис приехали в Киев с подарком в лице "кандидата в члены ЕС".

Кремлевским рупорам спустили идиотскую методичку следующего характера: "Зеленскому дали выбор между двумя стульями - война до конца либо отказ от территорий в пользу быстрого членства в ЕС".

Почему эту чушь запустили? Потому что в Кремле знали, что Зеленскому везут статус кандидата в члены ЕС, а значит "ложный паззл" должен был сложиться у аудитории кремлёвских шавок - "Запад слил Украину".

На самом деле Зеленскому представили не 2 стула, а 2 подарка - война до победы и (а не или) процедура по европейской интеграции ускоренного характера.

Более того, статус кандидата подготовлен и для Молдовы, но с огроменным списков условий - тут реально "чистый символизм" за достаточно лояльное и на редкость адекватное руководство в Кишиневе.

Так что Шольц и Макрон не только не слили Украину - они впервые после начала войны перешли в реально жёсткую позицию "ястребов". Вопрос лишь в том, насколько долго они продержатся в такой плоскости.

Источник: facebook.com

Автор: CYNIC

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