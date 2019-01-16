Павло Петренко: 4,6 млрд грн аліментів сплачено на користь півмільйона українських дітей у 2018 році

Минулого року завдяки реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває заборгованість зі сплати аліментів була погашена відносно 555 тисяч дітей. Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«Понад півмільйона найменших українців змогли минулого року отримати кошти, які горе-батьки подекуди не сплачували більше десяти років. Таким є реальний результат запровадження двох пакетів законодавчих ініціатив у рамках проекту Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. Загалом українським малюкам було повернено 4,6 млрд грн», - наголосив очільник Мін’юсту.

За його словами, найбільш значним стимулом виплатити заборговане стало обмеження боржників у праві покидати територію України, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати.

«Такі заборони отримали більше 130 тисяч українців. Окрім цього було складено майже 31 тисяча адміністративних протоколів про ухилення батьків від фінансової підтримки власних дітей. 3 124 неплатника отримали покарання у вигляді суспільно корисних робіт, оплата за які пішла на погашення заборгованості перед дітьми», - додав Міністр юстиції.

Не менш ефективними є фінансові санкції, які були запроваджені після прийняття другого пакету законодавчих змін у цьому напрямку.

«Хоча ми почали запроваджувати санкції у розмірі від 20% до 50% від суми боргу лише в серпні, вони вже мають реальний вплив на поведінку неплатників. За цей час було винесено 62 тисячі постанов про накладення на боржників, які мають заборгованість більше року, штрафів. З них вже виконано 1100 постанов. При цьому з боржників стягнено в інтересах дитини 17 млн грн», - підкреслив очільник Мін’юсту.

Загалом, зауважив він, завдяки дії усіх нововведень минулого року 52,6 тисячі боржників погасили заборгованість зі сплати аліментів у повному обсязі. Ще 43,9 тисячі виконавчих документів відкликано стягувачами у зв’язку з відсутністю претензій до боржника.

«Прийняті першим та другим пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває зміни до законодавства дійсно створили умови для належного виконання рішень про стягнення аліментів та дозволили зменшити заборгованість зі сплати аліментів», - резюмував Павло Петренко.

Источник: minjust.gov.ua

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