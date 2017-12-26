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Під час різдвяної месси Папа порівняв біженців зі святими

Під час різдвяної месси Папа порівняв біженців зі святими

Папа Римський Франциск провів свою п'яту різдвяну мессу для понад мільярда західних католиків.

Про це повідомив прес-центр Папи Римського.

До Собору святого Петра прийшло приблизно 10 000 людей. Усі інші спостерігали за месою на площі перед собором.

У своїй промові Папа Франциск розповів історію Марії та Йосифа, зокрема їхню подорож від Назарета до Віфлеєма. Він згадав про вівчарів, які першими увірували в Ісуса, але яких суспільство не приймало.

Понтифік закликав "побачити Ісуса в дітях, які, як і він колись, не мають місця у світі". Так він висловив співчуття до дітей в усіх зонах військових конфліктів. Він також помолився за жертв війни в Сирії, Йемені та Україні.

 

Під час різдвяної месси Папа порівняв біженців зі святими

Папа Римський на різдвяній месі у Соборі святого Петра \ Фото ЕРА

Головною темою його привітання було нове бачення суспільства.

"Ми маємо перелаштувати наше суспільство, не беручи до уваги етнічну чи релігійну приналежність," -сказав Папа Римський.

Раніше цього року Папа Римський Франциск навідався до М'янми та Бангладеш. На міжрелігійній конференції він закликав присутніх релігійних лідерів до заохочення поваги до етнічних меншин.

Источник: ua.newwest.media

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