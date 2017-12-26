Під час різдвяної месси Папа порівняв біженців зі святими

Папа Римський Франциск провів свою п'яту різдвяну мессу для понад мільярда західних католиків.

Про це повідомив прес-центр Папи Римського.

До Собору святого Петра прийшло приблизно 10 000 людей. Усі інші спостерігали за месою на площі перед собором.

У своїй промові Папа Франциск розповів історію Марії та Йосифа, зокрема їхню подорож від Назарета до Віфлеєма. Він згадав про вівчарів, які першими увірували в Ісуса, але яких суспільство не приймало.

Понтифік закликав "побачити Ісуса в дітях, які, як і він колись, не мають місця у світі". Так він висловив співчуття до дітей в усіх зонах військових конфліктів. Він також помолився за жертв війни в Сирії, Йемені та Україні.

Папа Римський на різдвяній месі у Соборі святого Петра \ Фото ЕРА

Головною темою його привітання було нове бачення суспільства.

"Ми маємо перелаштувати наше суспільство, не беручи до уваги етнічну чи релігійну приналежність," -сказав Папа Римський.

Раніше цього року Папа Римський Франциск навідався до М'янми та Бангладеш. На міжрелігійній конференції він закликав присутніх релігійних лідерів до заохочення поваги до етнічних меншин.

Источник: ua.newwest.media

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