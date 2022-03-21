Під Чугуєвом збито винищувач РФ. Після загоряння на низькій висоті той упав із боку російської федерації, – повідомили в ХОВА. Нанадаємо, вранці у Харківському районі на тимчасово контрольованій окупантами території мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ

У Iзюма, який такой другий тиждень в облозі, також з’явилися свої “привиди” Про це повідомив співробітник Ізюмської міськради Максим Стрельник.

“Тепер небо над Ізюмом контролюють наші льотчики-аси. На їхньому рахунку вже знищено близько 10 літальних апаратів фашистів, серед яких і літаки, і гелікоптери”, – відзначив Стрельник.

Агентство Телевидения Новости