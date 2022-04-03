Під Харковом ЗСУ розбили мотострілецьку роту – знищено 80% окупантів

Сьогодні в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку, повідомляється в вечірньому звіті Генштабу ЗСУ.

Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80% особового складу.

Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

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