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21.08.2022 14:49
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Під Миколаєвом збили ракету С-300, якими росіяни все частіше обстрілюють Україну

Під Миколаєвом збили ракету С-300, якими росіяни все частіше обстрілюють Україну

В одному з районів Миколаєва українські військові збили ракету С-300. Про це розповів пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук. Відео збитої ракети він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Такі ракети сконцентрували рашисти у Білорусі, повідомляє Інформатор Україна. Нагадаємо, що за даними моніторингової групи Білорусь Гаюн, у Білорусі знаходиться до 14 ЗРК С-300/С-400 і близько 60 ракет до них. У зв’язку з цим передбачається, що в РБ триває підготовка до масованого ракетного удару по території України.

Агентство Телевидения Новости

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