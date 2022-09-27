Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:46
Просмотров: 110

Під путінську мобілізацію потрапляє інтелігенція з центральних регіонів росії - ГУР

Під путінську мобілізацію потрапляє інтелігенція з центральних регіонів росії - ГУР

В результаті російської агресії проти України керівництво країни-агресора вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів. Серед вбитих окупантів, трохи менш ніж 40% були представниками неслов’янських етнічних груп.

У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдат із бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж з розвинених.

За оцінками воєнної розвідки України після підписання президентом країни-окупанта указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах значно зміниться. Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему.

Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина, 27 вересня
Сегодня 09:14    76
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 вересня 2022 року
Сегодня 09:09    78
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно
Сегодня 09:03    87
Основатель культовой Pink Floyd Роджер Уотерс послал Путина за російським кораблем
Сегодня 08:57    109
З інтерв`ю Залужного журналу Time
Сегодня 08:35    120
Обшуки, блокування доріг та виявлення «неблагонадійних» - у рф триває мобілізація
Сегодня 08:24    111
Інформаційні «консерви» та російський треш-контент для аудиторії на Заході
Сегодня 08:14    119
Де готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації, а де – ні
Сегодня 08:03    132
За тиждень російські загарбники втратили 2 390 солдатів і 8 літаків. Яких ще втрат зазнав ворог
Сегодня 07:54    104
путин рассчитывает на то, что Европа и США сдадутся перед лицом его шантажа и бахвальства
Сегодня 07:45    126
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 