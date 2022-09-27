Під путінську мобілізацію потрапляє інтелігенція з центральних регіонів росії - ГУР

В результаті російської агресії проти України керівництво країни-агресора вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів. Серед вбитих окупантів, трохи менш ніж 40% були представниками неслов’янських етнічних груп.

У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдат із бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж з розвинених.

За оцінками воєнної розвідки України після підписання президентом країни-окупанта указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах значно зміниться. Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему.

Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян.

Джерело: gur.gov.ua

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