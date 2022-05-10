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Під впливом військових невдач росія змінює свою пропаганду - ГУР

Під впливом військових невдач росія змінює свою пропаганду - ГУР

● Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок. Щоб змінити уявлення росіян про військову “непереможність” та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння рф з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику.

● За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

● Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.

Источник: https://t.me/DIUkraine/467

Новости портала «Весь Харьков»

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