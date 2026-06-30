Сегодня 14:54
Просмотров: 136
Під ударом – логістика і зв’язок окупантів: відео бойової роботи прикордонників на Харківщині
Військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону уразили низку цілей російських військ на Харківщині.
Про це повідомили в ДПСУ.
Під час чергової бойової роботи оператори безпілотних систем виявили та уразили цілі противника.
Під удар потрапили російський дрон-ждун, антена зв’язку, позиція військ рф, квадроцикл, а також самохідна артилерійська установка.
Бойова робота проводиться із застосуванням аеророзвідки та ударних засобів. Прикордонники виявляють і знищують техніку, засоби зв’язку, вогневі позиції та інші військові об’єкти росіян.