Під ударом – логістика і зв’язок окупантів: відео бойової роботи прикордонників на Харківщині

Військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону уразили низку цілей російських військ на Харківщині.

Про це повідомили в ДПСУ.

Під час чергової бойової роботи оператори безпілотних систем виявили та уразили цілі противника.

Під удар потрапили російський дрон-ждун, антена зв’язку, позиція військ рф, квадроцикл, а також самохідна артилерійська установка.

Бойова робота проводиться із застосуванням аеророзвідки та ударних засобів. Прикордонники виявляють і знищують техніку, засоби зв’язку, вогневі позиції та інші військові об’єкти росіян.





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