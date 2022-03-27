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Під Ізюмом збито російський винищувач Су-34

Під Ізюмом збито російський винищувач Су-34

Інформація про ситуацію на Харківщині станом на 27 березня від голови ХОВА Олега Синєгубова.

Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти наносили удари із зброї дальньої дії – близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський райони.

ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, по деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Збройні Сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту – із Гусарівки.

Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один з найновіших літаків ворожої армії.

Агентство Телевидения Новости

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