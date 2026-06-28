Підготовка до зими: Україна залучила 550 мільйонів євро міжнародної підтримки

За підсумками конференції URC 2026 у Ґданську для підготовки української енергетики до наступної зими було залучено понад 550 млн євро міжнародної підтримки.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Зокрема, 375 млн євро підтримки було оголошено під час засідання "енергетичного Рамштайну": Сполучені Штати Америки — 175 млн доларів, Швеція — 137 млн євро, Норвегія — 77 млн євро, Естонія — 2,125 млн євро, Ісландія — 550 тис. євро, Литва — 4 млн євро.

Ще 178 млн євро на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації нададуть Нідерланди.

"На Конференції URC2026 ми ставили перед собою два основні завдання: залучення фінансової допомоги на оперативне відновлення й підготовку до зими, а також домовленості на довгостроковий розвиток і модернізацію енергетичного сектору. Значних результатів досягли по обох пунктах", – написав Шмигаль у Телеграм.

Джерело: epravda.com.ua

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