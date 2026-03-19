Підкорення в обмін на енергостабільність: Китай намагається нав'язати Тайваню "возз'єднання"
Речник уряду Китаю Чень Біньхуа заявив, що Пекін готовий гарантувати Тайваню енергетичну стабільність у разі "мирного возз’єднання" з КНР
Про це пише Reuters.
За його словами, "мирне возз'єднання" забезпечить кращий захист енергетичної та ресурсної безпеки Тайваню завдяки підтримці "сильної батьківщини".
"Ми готові забезпечити співвітчизникам з Тайваню стабільну та надійну енергетичну та ресурсну безпеку, щоб вони могли жити краще", - наголосив він.
Заява пролунала на тлі глобальної енергетичної напруги через війну на Близькому Сході та ризики для постачання через Ормузьку протоку.
Реакція Тайваню
Водночас у Тайвані наголосили, що вже диверсифікували джерела постачання енергоносіїв.
Президент острова Лай Чін-те заявив, що енергопостачання забезпечене, а з червня зросте імпорт газу зі США.
"Тайвань обрав диверсифікований та багатоджерельний стратегічний підхід до імпорту енергоносіїв", - підкреслив Лай.
Тайвань також вкотре заявив, що майбутнє острова можуть визначати лише його громадяни, відкидаючи претензії Китаю на суверенітет.
Пекін, своєю чергою, продовжує просувати модель "одна країна, дві системи" і не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом.
Енергетика як важіль тиску
Енергетика неодноразово ставала інструментом політичного тиску в міжнародних конфліктах.
Зокрема, росія використовує удари по енергетичній інфраструктурі України як один із ключових важелів впливу, намагаючись змусити Київ піти на поступки, зокрема щодо територій.
