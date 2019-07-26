Підписано доручення про демілітаризацію крейсера “Україна”

Незабаром розпочнуться роботи з демілітаризації недобудованого ракетного крейсера проекту 1164 шифр «Атлант», що знаходиться недобудованим на території ДП “Миколаївський суднобудівний завод”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Генеральний директор “Миколаївського суднобудівного заводу” Валерій Калашников під час брифінгу сказав, що відповідне доручення, вже підписане і незабаром заводчани приступлять до виконання робіт.

Демонтоване озброєння та обладнання буде використано на кораблях Військово-морських Сил ЗС України.

«Я його ще не бачив, але точно, на 100 відсотків знаю, що доручення щодо демілітаризації недобудованого крейсера «Україна» вже підписано. Це буде не розбазарювання, а чіткий процес демілітаризації. Демонтоване озброєння та обладнання буде встановлено на кораблях ВМС», – зазначив Калашников.

Процес демілітаризації займе до 3 років. Окрім робітників ДП “Миколаївський суднобудівний завод”, будуть також залучені фахівці низки інших підприємств.

Ракетний крейсер проекту 1164 шифр «Атлант», було спущено на воду 11 серпня 1990 року. Він закладався як ракетний крейсер «Комсомолець», 23 березня 1985 року був перейменований на «Адмірал флоту Лобов», з 1998 року — «Україна». З червня 2011 року без назви.

Фактично роботи з будівництва цього корабля були зупинені у 90-х роках. Після цього неодноразово лунали заяви про його добудову, створення музею чи продаж Росії як країні експлуататору однотипних крейсерів.

Основне проектно заплановане озброєння крейсера складається із зенітного ракетного комплексу C-300Ф «Форт» (за наявною інформацією не було встановлено), 16 пускових установок протикорабельних ракет «П-1000 Вулкан» (в Україні ракет цього типу на озброєнні не перебувало).

Також на кораблі встановлені:

• 130-мм артилерійська установка АК-130

• шість шестиствольних 30-мм гармат АК-630М

• два п’ятитрубні 533-мм торпедні апарати

• два реактивних бомбомети РБУ-6000

• зенітно-ракетний комплекс «Оса-МА»

Шестиствольні 30-мм артилерійські установки АК-630 використовуються також на фрегаті “Гетьман Сагайдачний” (F130) та ракетному катері “Прилуки” (P153). Реактивні бомбомети РБУ-6000 та ЗРК “Оса-МА” – на фрегаті “Гетьман Сагайдачний”.

Окрім того на кораблі встановлено низку електроно-технічного обладнання, наприклад гідроакустична станція МГ-335 «Платина», яка також використовується на флагмані ВМС ЗС України – фрегаті “Гетьман Сагайдачний” (F130) та радіолокаційних станцій управління вогнем МР-123 «Вимпел», що призначена для управління вогнем артилерійських установок калібрами 30, 57, 76 та 100 мм

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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