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Підприємці без найманих працівників зможуть скористатися допомогою держави

Підприємці без найманих працівників зможуть скористатися допомогою держави

Згідно з постановою Кабміну відтепер допомога по частковому безробіттю на період карантину може виплачуватися фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували єдиний соціальний внесок.

Про це повідомляється на сайті Державного центру зайнятості.

Для того, щоб отримати допомогу ФОПам необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ і зібрати необхідний пакет документів.

Допомогу можна отримати протягом 90 днів з моменту призупинення чи скорочення діяльності.

"Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць.

Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з допомоги не сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що документи для оформлення допомоги по частковому безробіттю на час карантину для співробітників подали понад 14,69 тис роботодавців, з них 10,86 тис. отримали позитивні рішення для виплати зарплати 110,2 тис співробітникам на загальну суму 231 млн грн.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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