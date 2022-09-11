Підрозділи Національної поліції України відновлюють свою роботу на звільнених територіях

● До уваги мешканців деокупованих територій! У межах компетенції поліція прийматиме інформацію про вчинення будь-яких злочинів стосовно Вас або кримінальних правопорушень, очевидцями яких Ви стали.

● Кожен може звернутися до наступних підрозділів поліції ГУНП в Харківській області:

● Ізюмське районне управління поліції

Адреса: Ізюмський район, Донецьке ОТГ, смт. Донець, вул. Весняна, 44

Телефон чергової частини: (095) 135-56-62, (095) 156-70-87, (099) 030-00-23, (066) 460-57-86

Телефон поліції превенції: (095) 050-00-02

Телефон кримінальної поліції: (067) 881-08-33

Телефон слідчого підрозділу: (067) 683-19-37

Телефон ювенальної превенції: (099) 951-73-19

Телефон поліції контролю за обігом зброї: (066) 024-28-64

● Чугуївське районне управління поліції

Адреса: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 31.

Телефон чергової частини: (057) 462-20-13, (095) 825-47-59

Телефон поліції превенції: (098) 863-03-32

Телефон кримінальної поліції: (066) 157-20-75

Телефон слідчого підрозділу: (096) 366-11-11

Телефон ювенальної превенції: (095) 322-75-29

Телефон поліції контролю за обігом зброї: (066) 776-39-62

● Відділ поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції (Балаклійський)

Адреса: Ізюмський район, Донецьке ОТГ, смт. Донець, вул. Весняна, 44 ((066) 377-71-41)

Телефон чергової частини: (050) 672-57-98

Телефон поліції превенції: (050) 849-11-13

Телефон кримінальної поліції: (066) 078-12-22

(067) 881-08-33

Телефон слідчого підрозділу: (050) 515-67-96

Телефон ювенальної превенції: (099) 951-73-19

Телефон поліції контролю за обігом зброї: (066) 024-28-69

(095) 468-17-06

● Відділ поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції (Шевченкове)

Адреса: смт Шевченкове, вул. Центральна, 31.

Телефон чергової частини: (099) 022-88-31

Телефон поліції превенції: (067) 574-38-53

Телефон кримінальної поліції: (050) 401-37-77

Телефон слідчого підрозділу: (067) 571-29-29

Телефон ювенальної превенції: (067) 574-38-53

Телефон поліції контролю за обігом зброї: (067) 574-38-53

Пункт поліції: смт Шевченкове, вул. Лермонтова, 7.

● Також ви можете цілодобово звернутися з будь-яким повідомлення на «гарячу» лінію «102» та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050) 302-20-44.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/23676

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