Підсумки-2020: Створено Національний орган інтелектуальної власності

У 2020 році Уряд успішно завершив інституційну складову реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності, створивши Національний орган інтелектуальної власності, виконання функцій якого покладено на Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент).

Національний орган інтелектуальної власності слугуватиме єдиним вікном з видачі охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності та здійснюватиме, зокрема, такі функції:

● приймання заявок на державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір;

● приймання заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності та проведення їх експертизи (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, компонування напівпровідникових виробів);

● видача патентів, свідоцтв;

● здійснення підготовки, атестації та реєстрації патентних повірених;

● забезпечення діяльності колегіальних органів (Апеляційної палати, Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна” до торговельної марки, Атестаційної та Апеляційної комісій);

● здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України із зазначених питань у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях;

● виконання функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Угоди зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

Створення Національного органу інтелектуальної власності дає можливість скоротити строки видачі охоронних документів, запровадити ефективні механізми захисту прав інтелектуальної власності, що, у свою чергу, створює умови для розбудови національної інноваційної системи та покращення інвестиційного клімату в України.

Источник: me.gov.ua

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