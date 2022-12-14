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Підсумки донорської конференції у Парижі

Підсумки донорської конференції у Парижі

Підсумки донорської конференції у Парижі: «зимова допомога» від Німеччини і €1 мільярд пожертв для України

Німеччина зобов'язалася надати додаткові €50 мільйонів «зимової допомоги» – це, насамперед, генератори та трансформатори, а також ковдри і паливо, повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок:

- Ми не дозволимо путіну зламати народ України.

Міжнародна конференція на підтримку України дозволила акумулювати €1 мільярд, який допоможе українцям пережити зиму на тлі руйнування росією інфраструктури, наголосила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє видання Le Monde:

- Йдеться про €415 мільйонів, які будуть виділені на енергетичний сектор, €25 мільйонів – на водопостачання, €38 мільйонів – на продовольство, €17 мільйонів – на охорону здоров'я та €22 мільйони – на транспорт.

Джерело: https://t.me/spravdi/22458

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