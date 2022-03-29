Підсумки українсько-російських переговорів в Стамбулі

Черговий етап перемовин України та росії завершився. Тривав він три години, після чого представник української делегації Давид Арахамія підбив підсумки:

Наша перша перемога – переміщення переговорів із Білорусі до Туреччини. Ми бачимо Туреччину як одну із гарантій безпеки для України.Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину. Наша пропозиція, ми працювали над форматом, але ми нічого не підписуємо, про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, ратифікуючий. Ми навчені Будапештським меморандумом.Країни-гаранти за аналогом 5 статті НАТО протягом 3 днів будуть проводити консультації. Країни-гаранти будуть зобов’язані надати допомогу. Серед гарантів спостерігаються країни Ради безпеки ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.У нас неврегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на цих територіях. Деякі країни вже дали попередню згоду. Це та система, на якій ми хочемо збудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступити до ЄС.

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