Підсумки засідання "Коаліції охочих"

Ми всі підкреслили нашу відданість справедливому й тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН та привітали досягнутий прогрес, зокрема під час обговорень між американцями, українцями, європейцями та іншими партнерами — Офіс українського президента опублікував повний текст Паризької декларації за підсумками засідання "Коаліції охочих" за участю України та США з переліком гарантій безпеки для міцного й тривалого миру в Україні.

"Зокрема, Коаліція чітко заявила, що здатність України захищати себе має вирішальне значення для забезпечення майбутньої безпеки України та колективної євроатлантичної безпеки.

Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету й тривалого миру в Україні має бути невід’ємною частиною мирної угоди і що будь-яке врегулювання має бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України.

Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язувальних гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню, на додаток до двосторонніх безпекових угод та відповідно до наших належних правових і конституційних процедур", — йдеться в преамбулі.

Вони міститимуть такі компоненти:

● Участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню.

● Буде створено систему безперервного та надійного моніторингу припинення вогню, включно з внесками від членів Коаліції охочих.

● Коаліція охочих буде представлена у Спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації.

Підтримка Збройних Сил України:

● Коаліція домовилася продовжувати надавати Збройним Силам України критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння для забезпечення їхньої стійкої боєздатності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони та стримування.

Це охоплюватиме, але не обмежуватиметься зазначеним:

● довготермінові оборонні пакети; підтримку фінансування закупівлі зброї;

● продовження співпраці з Україною щодо її державного бюджету для фінансування Збройних Сил;

● доступ до оборонних складів, які можуть надати швидку додаткову допомогу в разі майбутнього збройного нападу;

● надання практичної та технічної підтримки Україні в будівництві оборонних укріплень.

● Багатонаціональні сили для України, сформовані шляхом внесків країн — учасниць Коаліції з метою підтримки відновлення Збройних Сил України та забезпечення стримування.

● Було проведено скоординоване військове планування з метою підготовки заходів щодо забезпечення безпеки в повітряному просторі, на морі та суходолі, а також відновлення Збройних Сил України.

● Ми підтвердили, що ці заходи повинні бути суворо імплементовані на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення воєнних дій.

● Ці елементи будуть здійснюватися під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів Коаліції та із запропонованою підтримкою США.

Зобов'язання щодо надання підтримки Україні з метою відновлення миру у разі майбутнього збройного нападу з боку росії:

● Ми домовилися остаточно узгодити зобов'язання, що визначать наш підхід до надання підтримки Україні та відновлення миру й безпеки у разі майбутнього збройного нападу з боку росії.

● Ці зобов'язання можуть охоплювати використання військових можливостей, розвідувальної та логістичної підтримки, дипломатичних ініціатив, запровадження додаткових санкцій.

● Зобов'язання поглиблювати довгострокове співробітництво з Україною у сфері оборони.

● Ми домовилися продовжувати розвивати та поглиблювати взаємовигідну співпрацю з Україною у сфері оборони, включно з навчанням, спільним виробництвом в оборонній промисловості, зокрема з використанням відповідних європейських інструментів, та співробітництвом у сфері розвідки.

● Ми також вирішили створити координаційну групу США — Україна — Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі.

-----------------

Це одна з найбільш представницьких зустрічей Коаліції охочих: 27 лідерів держав, Євросоюз, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії. Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії, — президент України Володимир Зеленський.

"Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції — спільна декларація всіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України.

Документи ці є, і це сигнал, наскільки серйозно і Європа, і вся Коаліція охочих готові працювати заради реальної безпеки.

Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції.

Деталі опрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні.

Визначено, як сили будуть управлятись і на яких рівнях буде командування.

Має бути визначено, як буде працювати моніторинг.

Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись і фінансуватись належна сила та кількість української армії.

Сьогодні я про це говорив окремо, і це, ми вважаємо, ключовий елемент — наша українська сила. І на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи".

-------------

Зустріч мала конструктивний і предметний характер та засвідчила високий рівень узгодженості між Україною, Сполученими Штатами, Європою й іншими партнерами. Основну увагу було зосереджено на доопрацюванні гарантій безпеки, побудованих за логікою статті 5 Північноатлантичного альянсу — підходу, який Італія послідовно просувала раніше — заява уряду Італії за підсумками засідання "Коаліції охочих" в Парижі.

"Ці гарантії мають увійти до ширшого пакета домовленостей, що розробляється у тісній координації з Вашингтоном і спрямований на забезпечення суверенітету та незалежності України.

Йдеться, зокрема, про створення ефективного й чітко структурованого механізму моніторингу можливого припинення вогню та посилення спроможностей українських Збройних сил.

У цьому контексті всі учасники коаліції підтвердили необхідність збереження високого рівня колективного тиску на росію.

Підтверджуючи послідовну підтримку безпеки України, прем’єр-міністерка Мелоні окреслила незмінні позиції італійського уряду щодо гарантій безпеки, зокрема виключення розгортання італійських військових підрозділів на території України.

Добровільний характер участі держав коаліції в багатонаціональних силах, а також дотримання національних конституційних процедур під час ухвалення рішень у разі можливого майбутнього нападу на Україну, як зафіксовано в ухваленій заяві, відповідають принципам, які Італія неодноразово підтверджувала раніше".

-------------------------

Бельгія готова долучитися до міжнародної місії з підтримання миру в Україні після завершення війни.

Прем’єр Барт де Вевер повідомив, що країна може допомогти повітряними й морськими спроможностями та навчанням. Він також наголосив, що ці зусилля мають відбуватися за підтримки США.

-----------------------

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі коаліції рішучих у Парижі заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.

"Проект буде продовжено, і Чеська Республіка виконуватиме роль координатора. Жодних коштів чеських громадян не буде інвестовано в ініціативу щодо боєприпасів. Вона має бути прозорою і вільною від корупції", – додав він

Джерело: https://t.me/znua_live/233717

