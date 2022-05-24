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Підсумовуючи зустріч симпатиків України

Підсумовуючи зустріч симпатиків України

Глава Пентагону Ллойд Остін провів онлайн-зустріч з міністрами оборони понад 40 країн на тему військової допомоги Україні.

Остін подякував міністрам оборони 40 країн за участь і підкреслив прогрес, досягнутий після першої зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині минулого місяця, особливо відзначивши військову техніку Австралії, Канади та Великобританії, яку вони надали Україні після зустрічі.

До зустрічі також приєдналися п'ять нових країн, які не були присутні на базі Рамштайн минулого місяця: Австрія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

Як я вже написав вище, 20 країн оголосили про нові пакети допомоги в галузі безпеки для України, а решта продовжує здійснення раніше запланованих постачань.

Решта рішень носить не публічний характер, але, як заявив у коментарі представник Пентагону, ці рішення спрямовані на перелом у війні ще до початку липня. Перелом на користь України звісно. Переможемо!

Источник: https://t.me/Sharpreview/14145

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