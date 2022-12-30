Підтримка України у 2023 році від Британії

Підтримка України у 2023 році: 2,3 мільярди фунтів на озброєння від Британії та 100 мільйонів євро на школи від Єврокомісії

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що його країна робить надможливе, аби Україна могла відтіснити загарбників.

(https://www.theguardian.com/world/live/2022/dec/29/russia-ukraine-war-live-air-raid-alarms-sound-in-kyiv-and-kherson-bakhmut-reaching-stalemate-say-us-thinktank#top-of-blog)

- Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки в наступному році, і в цьому ми переконаємося, що у них є системи озброєння, які їм потрібні, і Сполучене Королівство допоможе українцям купити їх в інших країнах світу.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що через російську агресію в Україні пошкоджено або зруйновано 2 800 навчальних закладів, а майже шість мільйонів дітей стали свідками цієї війни.

(https://twitter.com/vonderleyen/status/1608401940462899201?cxt=HHwWgsC41eHCmNIsAAAA)

- Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо €100 млн у відновлення шкіл, зруйнованих російськими бомбами. Відправляємо шкільні автобуси, щоб діти могли безпечніше добиратися до шкіл і повертатися. Збираємо та доставляємо компʼютери, тому учні зможуть продовжити навчання.

Джерело: https://t.me/spravdi/23242

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