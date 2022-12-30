Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:26
Просмотров: 69

Підтримка України у 2023 році від Британії

Підтримка України у 2023 році від Британії

Підтримка України у 2023 році: 2,3 мільярди фунтів на озброєння від Британії та 100 мільйонів євро на школи від Єврокомісії

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що його країна робить надможливе, аби Україна могла відтіснити загарбників.

(https://www.theguardian.com/world/live/2022/dec/29/russia-ukraine-war-live-air-raid-alarms-sound-in-kyiv-and-kherson-bakhmut-reaching-stalemate-say-us-thinktank#top-of-blog)

- Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки в наступному році, і в цьому ми переконаємося, що у них є системи озброєння, які їм потрібні, і Сполучене Королівство допоможе українцям купити їх в інших країнах світу.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що через російську агресію в Україні пошкоджено або зруйновано 2 800 навчальних закладів, а майже шість мільйонів дітей стали свідками цієї війни.

(https://twitter.com/vonderleyen/status/1608401940462899201?cxt=HHwWgsC41eHCmNIsAAAA)

- Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо €100 млн у відновлення шкіл, зруйнованих російськими бомбами. Відправляємо шкільні автобуси, щоб діти могли безпечніше добиратися до шкіл і повертатися. Збираємо та доставляємо компʼютери, тому учні зможуть продовжити навчання.

Джерело: https://t.me/spravdi/23242

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Прикидатися «нейтральними» означає стати на бік росії», – Кулеба щодо ранкових обстрілів
Сегодня 07:10    12
Как планировалось контрнаступление на Харьковщине и Херсонщине: реконструкция событий от The Washington Post
Сегодня 07:01    31
У Беларуси недостаточно сил для нападения — генерал Громов
Сегодня 06:52    44
«На учениях мы ничего не делали, только выпивали» — очередные откровения военнослужащих рф
Сегодня 06:43    55
96% українців впевнені у перемозі
Сегодня 06:35    59
Чому росія продовжує тероризувати українців у тилу
Сегодня 06:17    80
54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП
Сегодня 06:09    72
Оперативна інформація станом на 18.00 29.12.2022 щодо російського вторгнення
29.12.2022 18:31    183
Протягом тижня Сили оборони просунулись на відстань до 2,5 км в напрямку Кремінної
29.12.2022 17:32    238
29 грудня 1724 року у казематах Петропавлівської фортеці помер гетьман Полуботок
29.12.2022 09:38    257
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 