Підвищення "мінімалки" коштуватиме держбюджету 4 мільярда

Підвищення зарплат та посадового окладу працівників бюджетної сфери коштуватиме бюджету 4 мільярда гривень.

Про це повідомляють аналітики Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Майже половина цієї суми витрат на зарплати - це додаткові потреби на фінансування зарплат в освіті, що буде зумовлено підвищенням МЗП та посадових окладів, ще третина - в охороні здоров’я. Це - ті сектори, де працює найбільше бюджетників.

Частину видатків планують профінансувати за рахунок коштів, зекономлених на обслуговуванні держборгу (через курсові коливання потреби на обслуговування зменшились на 3,46 млрд грн.).

Ще частина видатків (0,54 млрд грн) - "чисте" збільшення видатків бюджету, які Мінфін пропонує фінансувати за рахунок збільшення надходжень від ПДФО (на 0,46 млрд грн) та від ПДВ (на 0,08 млрд грн)

Дане збільшення планових надходжень та видатків на зарплати очікується попри те, що, згідно з даними Держказначейства, за січень-липень 2020 року доходи державного бюджету є на 30,4 млрд грн менше, ніж планувалося. Тобто бюджету не вистачає цієї суми, аби профінансувати вже ті видатки, які закладено у поточний бюджет.

Аналітики зазначають, що враховуючи додаткові витрати бюджету на дане підвищення, можна зробити висновок, що підвищення МЗП та посадових окладів в бюджетній сфері на 1% призводить до 683 млн грн додаткових витрат із Державного бюджету.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

Источник: epravda.com.ua

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