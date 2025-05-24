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Підвищення мінімальної пенсії обійдеться у 2 мільярди: Гетманцев сказав, де знайти гроші

Підвищення мінімальної пенсії обійдеться у 2 мільярди: Гетманцев сказав, де знайти гроші

Підвищити мінімальну пенсію, яка наразі становить близько 2300 грн, потрібно хоча б до 4000 грн. Для цього необхідно близько 2,2 млрд грн на місяць.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у ≈2300 гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне", - написав він у Телеграм.

За його розрахунками, додаткові видатки бюджету будуть становити близько 2,2 мільярда гривень на місяць. На рік це цифра, порівняна з тіньовим ринком тютюну.

"Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо:

Після індексації середня пенсія в Україні складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5 789 грн, що на приблизно третину менше за реальний прожитковий мінімум.

Джерело: epravda.com.ua

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