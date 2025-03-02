Підвищення пенсій і дешевші ліки: які ще зміни з 1 березня

У березні на українців чекає багато змін – у соціальних виплатах, мобілізації та бронюванні, а також у медичній сфері.

▶ ️Індексація пенсій

З 1 березня відбудеться індексація пенсій для понад 10 мільйонів українців. Вона відбувається автоматично.

Цього року, за повідомленням Мінсоцполітики, пенсії зростуть на 11,5%, або в середньому на 556 грн.

У 2024 році березневе підвищення пенсій становило 8%, що в середньому 322 грн.

Підвищення пенсій у 2025 році є вищим за торішнє через більшу інфляцію (12% за рік) та зростання середньої зарплатні (11%).

Згідно із постановою уряду про індексацію, вони зростуть для:

● 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

● 672 тис. пенсіонерів силових відомств

● 98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

● 79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати

● 23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

"Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн", – заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Максимальний розмір підвищення пенсії обмежено 1500 грн, а мінімум не може бути нижчим за 100 грн.

Далі вже у квітні перерахунок пенсій має відбутися для 629 тисяч працюючих пенсіонерів.

▶ ️Виплати для ВПО

З 1 березня для внутрішньо переміщених осіб відбудеться автоматичне перепризначення виплат на проживання. Наразі, за даними Мінсоцполітики, таку державну допомогу отримують 1,2 млн людей.

Автоматичне перепризначення, для якого не потрібно додаткове звернення, стосується тих ВПО, які вже отримували допомогу від держави. Ці виплати подовжено ще на пів року.

Розмір допомоги складає 2000 грн для дорослих і 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

Це можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).

Для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, є доступним новий вид підтримки – субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:

● виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України

● або в яких житло знищене або непридатне для проживання

● хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього

● орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

▶ ️Повернення із СЗЧ

1 березня 2025 року витікає термін добровільного повернення на службу військовослужбовців після першого СЗЧ (самовільного звільнення частини).

Раніше закон передбачав, що право на повернення діятиме до 1 січня 2025 року. Проте потім парламент продовжив цей термін до 1 березня.

▶ ️Суворіші обмеження на виїзд чоловіків

Міністерство культури з 3 березня припиняє видавати листи сприяння виїзду за кордон журналістам і діячам культури. У Мінкультури рішення повʼязали з випадками, коли чоловіки, які отримали дозвіл на виїзд за кордон за листом від відомства, не повернулись до України.

Як повідомив радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій Дмитро Золотухін, за 2024 рік з-за кордону не повернулися понад 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння від відомства. Очікується, що згодом Мінкультури розробить новий порядок видачі дозволів.

Разом із тим, як пояснив ВВС Україна речник ДПСУ Андрій Демченко, "заброньовані чоловіки, не важливо журналісти вони чи ні, мають право на перетин кордону, якщо їдуть у відрядження від структури, за якою вони заброньовані".

Тим часом прикордонна служба повідомила, що чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, відтепер перетинатимуть кордон на загальних підставах.

Це означає, що за новими правилами таких водіїв випускатимуть з України, тільки якщо у них є інші підстави для виїзду, наприклад, вони старші за 60 років, мають більше трьох дітей або інвалідність.

▶ ️Зниження цін на деякі ліки

З 1 березня набуває чинності постанова уряду про стабілізацію цін на ліки. Цією постановою уряд обмежив торгові націнки на деякі перепрати. Максимальні націнки на ліки становитимуть для постачальників 8%, а для аптек - 35% на безрецептурні препарати та від 10% до 25% (залежно від ціни) – для рецептурних препаратів та тих, які включені до Національного переліку.

Ініціатори обмежень розраховують, що це дозволить знизити ціни на деякі ліки до 30%.

За даними МОЗ, до списку увійшли ліки проти застуди та кашлю, антигістамінні препарати, протизапальні та протиревматичні засоби, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові препарати, очні краплі, назальні спреї та інші.

Деякі виробники підписали декларацію про зниження цін на ліки. Проте інші представники бізнесу та експерти галузі вже заявляють, що регуляція фармринку загрожує кризою у фармацевтичній галузі і може призвести до зникнення з аптек життєво важливих препаратів.

За даними МОЗ, з 2022 року ліки українського виробництва подорожчали на 25-131%.

▶ ️Перевірка декларацій з сімейними лікарями

З 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться перевірка актуальності декларацій із сімейними лікарями.

Якщо під час перевірки будуть виявлені розходження між даними у медичній системі та державних реєстрах, декларації можуть бути деактивовані.

Передусім перевірка стосується таких декларацій:

● неповнолітні – якщо дитина отримала ID-картку;

● при зміні прізвища, паспорта чи номера телефону слід оновити інформацію;

● пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році (на той час податковий код не був обов'язковим, тому його може не бути у баз)і;

● особи, які не відвідували лікаря понад три роки.

Щоб договір з сімейним лікарем зберігся, треба звернутися до нього і оновити чи підтвердити свої дані.

▶ ️Нові фіскальні чеки для підприємців

З 1 березня всі підприємці мають перейти на новий формат фіскальних чеків.

Їхнє запровадження неодноразово переносили, але цього разу, як наголошують в Мінфіні, зміни будуть остаточно запроваджені.

За використання фіскальних чеків старого зразка та/або відсутність реєстратора розрахункових операцій (РРО) спочатку штрафуватимуть на 100% від суми проданих за документом товарів, а за повторне порушення – на 150%.

Джерело: bbc.com

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